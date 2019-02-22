Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinin bugün gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceğini bildirdi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da, gece yarısına doğru İstanbul’da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya’da kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiğini kaydetti. İstanbul’daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nın batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa Yakası’nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası’nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışının Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin bugün (22.02.2019 Cuma) gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da, gece yarısına doğru İstanbul’da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya’da kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, Pazar günü etkisinin azalacağı, Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde rüzgarın da Cumartesi günü kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının hafta sonu kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor."