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Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağış etkili olacak

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Van hariç) ile Sivas ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçecek.

18 Nisan 2019 Perşembe 08:55
Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağış etkili olacak

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 

İzmir: Parçalı bulutlu 19 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 08:55
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. Yağış
  11. yağmur
  12. Kar
  13. Meteoroloji
  14. Akdeniz

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