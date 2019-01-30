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Meteoroloji uyardı! Şiddetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:47
Meteoroloji uyardı! Şiddetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar'ın batı kesimleri, Manisa, Denizli, Uşak ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak görülecek.

Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağış

Yağışların, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale ve Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illere fırtına uyarısı yapıldı

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görülmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, bu akşam ilk saatlerde Hatay çevrelerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:47
  1. Karadeniz
  2. Eskişehir
  3. Antalya
  4. Güney Ege
  5. Muğla
  6. Gümüş
  7. Marmara
  8. Konya
  9. İzmir
  10. Gümüşhane
  11. Doğu Karadeniz
  12. Sivas
  13. Denizli
  14. Mersin
  15. Akdeniz
  16. Aydın
  17. Çanakkale
  18. Uşak
  19. Adana
  20. Manisa
  21. Hatay
  22. Osmaniye
  23. Afyon
  24. Burdur
  25. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  26. Çorum
  27. Bayburt

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