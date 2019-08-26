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Meteoroloji uyardı! Şiddetli geliyor

Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 07:24
Meteoroloji uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 07:24
  1. Ardahan
  2. Tokat
  3. Niğde
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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