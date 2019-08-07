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Meteoroloji'den Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısı!

Sel felaketlerinin peş peşe yaşandığı Doğu Karadeniz bölgesi için yeni uyarı yapıldı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:29
Meteoroloji'den Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik yok

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:29
  1. Ardahan
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Rize
  5. Ordu
  6. Giresun
  7. Artvin
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. sağanak yağmur
  10. sağanak yağış
  11. hava durumu

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