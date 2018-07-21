Meteoroloji'den kritik uyarı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından pazar ve pazartesi günlerine ilişkin hava tahmin raporu geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak. Pazar günü 32 derece olacak hava sıcaklığı pazartesi günü daha da artarak 34 dereceyi gösterecek. İstanbul'da pazartesi günü hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi bulacak. Salı günü itibari ile de sıcaklıklar bir kaç derece azalmaya başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu verileri paylaşıldı. İstanbul'u etkisi altına alan sağanak dalgasının Marmara'yı terk etmesinin ardından hava sıcaklıkları daha da artmaya başladı. Haftasonu artacak sıcaklıklar İstanbul'da pazartesi günü rekor seviyeye ulaşacak. Salı gününün ardından hava sıcaklığı 4 derece birden düşerek İstanbullulara az da olsa biraz nefes aldıracak.

22 Temmuz Pazar: İstanbul'da pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 32 derece, hissedilen sıcaklık ise 36 derece civarında olacak.

23 Temmuz Pazartesi: İstanbul'da pazartesi günü güneşli olacak. Hava sıcaklığı 34 derece, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi bulacak.

24 Temmuz Salı: İstanbul'da salı günü hava bulutlu olacak. Hava sıcaklığı bir kaç derece düşerek 30 derece, hissedilen sıcaklık ise 34 derece civarında olacak.