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Yerel Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artacak, yağış geliyor!
Yerel

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artacak, yağış geliyor!

Meteoroloji verilerine göre bugün yurt genelinde sıcaklıkların 2 ilâ 6 derece artması bekleniyor. Kıyı Ege'de ise sağanak yağış olması ve Rüzgarın hızı 50 km'yi bulması öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 15:24:00 -
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artacak, yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şöyle:
"Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor."

Hava sıcaklığı artıyor

Öte yandan hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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