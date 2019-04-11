Meteoroloji uyarıda bulundu! Sıcaklık artacak ama sağanak vuracak
Meteoroloji'den alınan verilere göre bugün yurdun iç ve batı kesimlerinde yağmur beklenirken, ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı bildirildi.11 Nisan 2019 Perşembe 08:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yapılan son hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Gelen verilere göre yurdun birçok kesiminde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Çoğu ilimizde havanın çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı 4 derece artacak
Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kar erimesi uyarısı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkâri, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Şırnak ve Siirt'in doğu ilçeleri ) devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İllere göre hava durumu
MARMARA
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Orta Karadeniz'in aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 13°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
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