Meteoroloji uyarıda bulundu! Sıcaklık artacak ama sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yapılan son hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Gelen verilere göre yurdun birçok kesiminde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Çoğu ilimizde havanın çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı 4 derece artacak

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kar erimesi uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkâri, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Şırnak ve Siirt'in doğu ilçeleri ) devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Orta Karadeniz'in aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 13°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu