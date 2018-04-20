Meteoroloji uyardı! Sel olacak

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, G. Antep, Adıyaman, Kilis, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 13 derece) azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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