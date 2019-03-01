Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak
Geçtiğimiz günlerde 2 ila 4 derece arasında düşen hava sıcaklıklarıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir açıklama yapıldı. MGM, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artış göstereceğini tahminleri arasına ekledi. Yurt genelinde genelinde güneşli bir hava beklenirken, öğle saatleri itibariyle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde karla karışık yağmur, Batı Karadeniz Bölgesinde ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.01 Mart 2019 Cuma 08:49
Yurt genelinde hava durumunun mevsim normallerinde olacağını yayımladığı verilerde göre belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin beklediğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
İç ve Batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar
Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi hava durumu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu
Ege Bölgesi hava durumu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Az bulutlu
Akdeniz Bölgesi hava durumu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 14°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu
Batı karadeniz bölgesi hava durumu
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu bölgesi hava durumu
Parçalı bulutlu Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı bulutlu
MUŞ °C, -3°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
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