Meteoroloji'den vatandaşlara 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur

ANKARA 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

IZMIR 6°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BOLU 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DIYARBAKIR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı