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Meteoroloji doğu ve güneydoğu illerini uyardı! Yarına dikkat

Meteorolojinin son tahminlerine göre, Türkiye'nin güneydoğusunda yarın kuvvetli yağmur ve sağanak beklenirken,

13 Kasım 2018 Salı 14:10
Meteoroloji doğu ve güneydoğu illerini uyardı! Yarına dikkat

Türkiye'nin güneydoğusunda yarın kuvvetli yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde ise yağmur, karla karışık yağmur, kar ve buzlanma tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin güneydoğu kesimlerinde meydana gelecek yağışların Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerden ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor. 

Doğu kesimler de etkilenecek

Ülkenin doğu kesimlerinde de yarından itibaren meydana gelecek yağışların Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, bin 500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olması öngörülüyor. Meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. 

Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde de yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:10
  1. Osmaniye
  2. Yalova
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Bayburt
  6. Şanlıurfa
  7. Tunceli
  8. Siirt
  9. Sakarya
  10. Muş
  11. Mardin
  12. Kahramanmaraş
  13. Kocaeli
  14. Kırklareli
  15. İstanbul
  16. Hatay
  17. Gümüşhane
  18. Erzurum
  19. Erzincan
  20. Elazığ
  21. Diyarbakır
  22. Bitlis
  23. Bingöl
  24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  25. sağanak yağmur
  26. buzlanma

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