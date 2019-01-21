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Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağışların etkisi altına giriyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde etkili olması beklenen yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceğibelirtildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 07:12
Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağışların etkisi altına giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden itibaren Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın Bilecik, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor, Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) gece saatlerinden itibaren Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) gece saatlerinden itibaren Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte illere göre hava durumu

İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

ANKARA 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

IZMIR 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu gece saatlerinden sonra kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU -2°C, 7°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -21°C, -10°C
Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 07:12
  1. Düzce
  2. Muğla
  3. Kütahya
  4. Eskişehir
  5. Bolu
  6. Bilecik
  7. Antalya
  8. Afyon
  9. Meteoroloji
  10. sağanak

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