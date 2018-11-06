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Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre; Türkiye genelinde hava sıcaklarının normal seviyelerde seyrederken 12 ilde ise sağanak yağış etkili olacak.

06 Kasım 2018 Salı 22:32
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.

12 ilde sağanak yağış

Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki üç günlük dönemde de güneşli olmaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor.

Önümüzdeki üç günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat çarşamba günü, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

İşte 7 Kasım hava durumu raporu

haritatahmingun1

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 22:32
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Siirt
  7. Mardin
  8. Hakkari
  9. Gaziantep
  10. Diyarbakır
  11. Bitlis
  12. Adıyaman
  13. Meteoroloji
  14. sağanak yağış
  15. hava durumu
  16. 7 Kasım 2018 Çarşamba
  17. 7 kasım hava durumu

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