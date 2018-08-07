Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Yağışın Perşembe gününden itibaren Karadeniz Bölgesi'nin kuzeydoğusunda etkisini sürdüreceği ve yurdu terk etmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 30 derece civarında, Karadeniz’de ise 28 derece olması tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul’da Çarşamba günü gök gürültülü ve sağanak yağış beklenirken, Perşembe günü parçalı bulutlu ve 30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

DİĞER İLLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara: 31 derece;

İzmir: 36 derece;

Sinop: 30 derece;

Trabzon: 27 derece;

Diyarbakır: 41 derece