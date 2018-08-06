Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Hatay, Artvin, Erzurum'un kuzeyi, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Diğer yerlerde havanın mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.

SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Fırtına beklenmeyen Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, bölgenin doğusunda aralıklı sağanak etkisini gösterecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek, dalga boyu 1-2 metre olacak. Az bulutlu havanın etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde, rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde eserken dalga boyu yer yer 1,5 metreyi bulacak.

AKDENİZ'DE HAVA PARÇALI BULUTLU OLACAK

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu, öğle saatlerinde 1,5-2,5 metre arasında değişiyor.

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, bölgenin doğusunda yer yer sağanak görülecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2-4, güneyi batıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise yarım metre ile 1,5 metre arasında değişirken bölgenin batısında 1-2 metreyi bulacak.

AA