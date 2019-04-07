Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi beklenirken, hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (Poyraz), akşam saatlerinden itibaren güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde yağmur geliyor

Meteoroloji'den alınan son verilere göre İstanbul'da tüm hafta etkisini sürdürecek olan yağmur bu akşam saatlerinde başlayacak. Yağmurun bu akşam saat 18:00'den sonra başlaması ön görülüyor.