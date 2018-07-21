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Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; İstanbul’da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:47
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar il geneli kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:47
  1. Yalova
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. Meteoroloji

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