Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; İstanbul’da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:47
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar il geneli kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
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