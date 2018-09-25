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Meteoroloji uyardı: Saatte 100 km'ye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kuzeeydoğudan esen kuvvetli poyraz rüzgarının yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 70-100 kilometre hıza ulaşacağını belirtti.

25 Eylül 2018 Salı 12:52
Meteoroloji uyardı: Saatte 100 km'ye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimiyle Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ile 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:52
  1. Düzce
  2. Bartın
  3. Kırıkkale
  4. Zonguldak
  5. Trabzon
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Ordu
  9. Kastamonu
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Erzurum
  13. Diyarbakır
  14. Çorum
  15. Çankırı
  16. Bursa
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Amasya
  20. Adana
  21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  22. Marmara
  23. Ege
  24. İç Anadolu
  25. Orta Karadeniz
  26. fırtına
  27. kuvvetli rüzgar
  28. poyraz

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