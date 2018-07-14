Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı!

İstanbul için Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı geldi. Yaz havasına alışan İstanbullulara bugün sağanak yağış bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde, gece saatlerinde Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yağışlar saat 09.00'da başlayıp, akşam 18.00'a kadar sürecek.