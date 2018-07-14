0553 313 94 23

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji'den İstanbullular için son dakika hava durumu uyarısı geldi. İstanbul'da sağanak yağış saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte İstanbul için hava durumu raporu tahminleri:

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:32
Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı!

İstanbul için Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı geldi. Yaz havasına alışan İstanbullulara bugün sağanak yağış bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde, gece saatlerinde Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yağışlar saat 09.00'da başlayıp, akşam 18.00'a kadar sürecek.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:32
  1. Ardahan
  2. Kırıkkale
  3. Yozgat
  4. Tekirdağ
  5. Rize
  6. Ordu
  7. Kütahya
  8. Kırklareli
  9. Kars
  10. İstanbul
  11. Eskişehir
  12. Erzurum
  13. Çankırı
  14. Artvin
  15. Ankara
  16. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar nasıl düşecek? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıkladı
    1. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    2. Oktar Babuna'nın annesinden şoke eden..
    3. Rusya zor dönemde! Sıkıntı Su-57’yi..
    4. İran'dan hala ses seda yok
    5. ABD’de vergi borcu olanlara seyahat..
    6. Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman..
    7. Change operasyonu! Şasi numaralarını..
    8. Kurban Bayram ikramiyesi SSK Bağ Kur..
    9. Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini..
    10. Galatasaray'da savunmaya 1.92'lik..
    11. Haftaya başlıyor! SSK emeklisine en az 1
    12. Balıkesir Erdek'te zincirleme kaza: 2..
    13. Ve ayrıntıları ortaya çıktı!
    14. Amerika yol açtı, Sözdar Avesta kaçtı!
    15. Türk jeti dünya sahnesinde
    16. Bedelli askerlik KHK'sı ne zaman?
    17. Kırkpınar'a yoğun ilgi! Otellerde yer..
    18. Meteoroloji uyardı: O saate dikkat!
    19. Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor!..
    20. Bedelli askerlik kararnamesi ne zaman..
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!