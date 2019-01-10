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Meteoroloji uyardı... Lodos alarmı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye kuvvetli lodosun etkisi altında... Marmara ve Ege Bölgelerini etkisi altına alacak lodosla birlikte şiddetli sağanak yağmurların da etkili olması bekleniyor

10 Ocak 2019 Perşembe 06:37
Meteoroloji uyardı... Lodos alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinin yağmur, Artvin il merkezinin hafif kar yağışlı, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların, bu gece saatleri ile yarın (Perşembe) Balıkesir'in batısı, Çanakkale’nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2),Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale il merkezi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetlenecek rüzgarın, gece saatleri ile yarın (Perşembe) Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat),Marmara'da fırtına (60-80 km/saat),Batı Akdeniz'in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde güney ve güneybatılı (Lodos) rüzgarla birlikte 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat),Marmara'da fırtına (60-80 km/saat),Batı Akdeniz'in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu gece saatleri ile yarın (Perşembe) Balıkesir'in batısı, Çanakkale’nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2),Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale il merkezi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI: Bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat),Marmara'da fırtına (60-80 km/saat),Batı Akdeniz'in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -9°C, 3°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

IZMIR 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 6°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ZONGULDAK 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SAMSUN 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM -18°C, -7°C
Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR -6°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 06:59
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. Rize
  4. Muğla
  5. Manisa
  6. Kırklareli
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Edirne
  10. Çanakkale
  11. Bursa
  12. Balıkesir
  13. Aydın
  14. Artvin
  15. Antalya
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