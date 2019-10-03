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Türkiye kuvvetli rüzgar ve yağmurlu havanın etkisi altına giriyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Türkiye'nin batısı kuvvetli rüzgar ve yağmurlu havanın etkisi altına giriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yağmur geçişleri gözlenecek. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:51
Türkiye kuvvetli rüzgar ve yağmurlu havanın etkisi altına giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:51
  1. Edirne
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. Doğu Karadeniz
  4. hava durumu

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