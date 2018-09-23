0553 313 94 23

Meteoroloji uyardı! Kutuplardan soğuk hava geliyor!

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi'nin önümüzdeki salı gününden itibaren kutuplardan gelen soğuk havanın etkisine gireceği bildirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 19:43
Meteoroloji uyardı! Kutuplardan soğuk hava geliyor!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Karadeniz Bölgesi olarak salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı sistemin etkisi altında kalacağız. Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız” denildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 19:43
  1. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş üniversite inşaatında
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    2. AK Partili Çalık, trafik kazası..
    3. Cezaevine bağışlanmıştı! İçinden..
    4. İsrail'den düşürülen uçakla ilgili..
    5. Korkunç cinayet! Nişanlısının eski..
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    7. Afganistan'da bilanço ağır! 513..
    8. Meteoroloji uyardı! Kutuplardan soğuk..
    9. İran'daki saldırı sonrası ABD'den sert..
    10. Alman otomotiv devinden şok karar!..
    11. Hamas İran'daki saldırıyı kınadı!
    12. Fenerbahçe'ye kötü haber! Derbide..
    13. Danimarka'da Türklere silahlı saldırı!
    14. İhvan'ı bitirmek için tiyatro..
    15. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    16. Türkiye'de bir ilk! Yerli "su altı..
    17. O ilde 11 günde 1 tonun üzerinde esrar..
    18. Ateist olduğunu açıklayan Sagopa..
    19. Van'da korkutan deprem!
    20. Siirt'te 4 köy ve 4 mahallede sokağa..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Ateist olduğunu açıklayan Sagopa Kajmer çarpıldı!
    Ateist olduğunu açıklayan Sagopa Kajmer çarpıldı!
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?