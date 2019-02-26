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Meteoroloji uyardı: Kar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde etkili olan kar yağışı geri dönüyor.

26 Şubat 2019 Salı 18:49
Meteoroloji uyardı: Kar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika uyarıya göre (yarın) 27 Şubat Salı günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi. Öte yandan genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul ve çevresinde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısında vatandaşların dikkatli olunması istendi. Bu hafta yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarında düşüş olmuş ve ardından yağışlı bir hava etkili olmuştu. Kar yağışı geri dönüyor ve yurt genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesinde ise kar yağışı bekleniyor. Hava durumu verilerine göre parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği bildirildi. Sakarya ve çevresinde yağışlı bir hava etkili olacak. Rüzgar ise bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olarak esecek.

Bolu, Düzce ve Sakarya'da kar yağışı etkili olurken Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Kar yağışının sebep olabileceği buzlanma ve don olayı karşı vatandaşlar uyarılar yapılıyor.

Bursa'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olması beklebirken gece saatlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Hava sıcaklığı ise Bursa ve çevresinde 2 derece ile 6 derece arasında olacağı kaydedildi. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 3 derece ile 7 derece arasında olması bekleniyor ve İstanbul ve çevresinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu bir hava olması öngörülüyor.

Ege ve çevresinde parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Konya'da parçalı ve çok bulutlu bir hava vatandaşları bekliyor. Gün içerisinde aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hakkari, Bitlis, Şırnak’ın doğusu ile Van ve Muş’un güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerine kadar güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:49
  1. Van
  2. Muş
  3. Bolu
  4. İstanbul
  5. Karadeniz
  6. Marmara
  7. Sakarya
  8. Bursa
  9. Tekirdağ
  10. Konya
  11. Doğu Karadeniz
  12. Akdeniz
  13. Şırnak
  14. Hakkari
  15. Düzce
  16. Çarşamba
  17. Bitlis
  18. Kırklareli
  19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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