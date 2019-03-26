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Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

26 Mart 2019 Salı 21:59
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanması da bekleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:59
  1. Iğdır
  2. Karaman
  3. Muş
  4. Konya
  5. Isparta
  6. Erzincan
  7. Bingöl
  8. Ağrı
  9. Afyon
  10. Kar
  11. Meteoroloji
  12. GÜNCEL Haberleri
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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