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Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kar uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düşeceği ve kar yağışının iki gün süreceği bildirildi.

23 Aralık 2018 Pazar 10:44
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

İstanbul'a kar geliyor

Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yapışı Perşembe günü de devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu 11

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:44
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. Erzurum
  5. Diyarbakır
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Adana
  9. kar yağışı
  10. İstanbul

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