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Meteoroloji uyardı! Yağmur ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'nin batısında kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmurun etkili olması beklenirken, doğuda ise sağanak yağmur ve kar yağışının etkili olacak.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:38
Meteoroloji uyardı! Yağmur ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç),Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; ülkemizin kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın bugün akşam saatlerine kadar Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı zamanla az bulutlu

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

TRABZON 11°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 07:38
  1. Sakarya
  2. Rize
  3. Kocaeli
  4. Eskişehir
  5. Bolu
  6. Artvin
  7. Ankara
  8. Hava durumu
  9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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