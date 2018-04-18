Meteoroloji'den İstanbul için sis uyarısı

Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış bekleniyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, BatıKaradeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.