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Meteoroloji uyardı: Pastırma sıcaklıkları geliyor

Sonbahar havasının yaşandığı Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü, kışlık kıyafetler çıkarıldı. Ancak pastırma sıcaklıkları geliyor. Kasım ayının ilk günlerinden başlayacak ve hava sıcaklığını 6-7 derece artıracak.

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:58
Meteoroloji uyardı: Pastırma sıcaklıkları geliyor

15 gün etkili olması beklenen pastırma sıcakları, kasım ayının ilk günlerinde başlayacak ve hava sıcaklığını 6-7 derece artıracak. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, pastırma sıcağının oluşması için gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 20 derece olması gerektiğini belirterek, “Pastırma sıcaklıkları esas olarak Kayseri ve çevresinde meydana geliyor. Batı’da olmaz. Çünkü gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır. Ardından da kış mevsimine geçilir” dedi.

Gece gökyüzü açık, sabah sis

Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğunu ifade eden Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse de, en belirgin özelliğinin geceleri gökyüzünün açık olması, sabah ise sis ve pusun görülmesi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 06:58
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Hava durumu

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