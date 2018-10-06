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Meteoroloji uyardı: Fırtına yolda

Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarların fırtınaya neden olması tahmin ediliyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:48
Meteoroloji uyardı: Fırtına yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı  Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra  bölgenin doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde  fırtına şeklinde esmesi  tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenirken,  ulaşımda aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 09:48
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