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Meteorolojiden çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tam 17 il için çok kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu.

06 Mayıs 2018 Pazar 10:16
Meteorolojiden çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre bugün 17 il için önemli uyarı yapıldı. Ayrıca rüzgarın, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nu batı ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak yağış yaptığı iller ise; Çorum, Kastamonu, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Ankara, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın.

Çorum il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Çorum il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden Mgerekmektedir.

Kastamonu il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Kastamonu il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Düzce il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Düzce il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Karabük il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Karabük il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kırıkkale il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Kırıkkale il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bolu il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Bolu il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çankırı il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Çankırı il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Ankara il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bilecik il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Bilecik il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Eskişehir il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Eskişehir il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kütahya il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Kütahya il genelinde bugün (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Uşak il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Uşak il genelinde bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Manisa il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Manisa il genelinde bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bursa il merkezi ve güneyindeki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Bursa il merkezi ve güneyinde bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Balıkesir il merkezi ve güneyindeki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Balıkesir il merkezi ve güneyinde bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İzmir’in iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

İzmir’in iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Aydın il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Aydın il genelinde bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazar) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 10:16
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Kırıkkale
  4. Uşak
  5. Manisa
  6. Kütahya
  7. Kastamonu
  8. İzmir
  9. Eskişehir
  10. Çorum
  11. Çankırı
  12. Bursa
  13. Bolu
  14. Bilecik
  15. Balıkesir
  16. Aydın
  17. Ankara
  18. hava durumu
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