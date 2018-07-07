Meteoroloji TV ne zaman yayında olacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren hava olaylarını artık evimize taşınıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, test yayınına başlayan Meteoroloji TV'den bütün bilgilerin anlık verileceğini bildirdi. Peki Meteoroloji TV ne zaman yayın hayatına başlayacak?

Televizyonda verilen yanlış meteorolojik bilgilerin Bakanlığın da itibarını zedelediğini aktaran Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Herkes mikrofonu eline alınca kendisini allameicihan sanıyor. Bilgi olmadan birtakım rakamları atıp tutuyor. Artık Meteoroloji TV test yayınına başladı inşallah bütün bilgileri anlık olarak vereceğiz." dedi. Eroğlu, şunları kaydetti: "Meteoroloji TV ile il ve ilçelerimizin, yurt dışı bazı merkezlerin, anlık, kısa ve uzun vadeli hava, denizlerimizdeki güncel tahmin bilgileri yayınlanacak. Mevsimlere göre deniz suyu sıcaklıkları, kar kalınlıkları, deniz, karayolu, havalimanları tahminleri, stadyumların faaliyet saatlerindeki hava tahminleri yayınlanacak. Beklenen olağanüstü hava olaylarında, vatandaşlarımızın tedbir alması gayesiyle Meteoroloji TV aracılığı ile duyurulacak. Anlaşılabilir bir dil ve zengin görseller kullanılacak. TV ekranımızda 24 saat alt yazı kuşağı ile bilgiler aktarılacaktır” dedi. Eroğlu, "Temmuz ayı sonunda test yayını sona erecek olup normal yayınımıza geçilecektir." bilgisini verdi. Eroğlu, Meteoroloji TV yayınına, "www.meteorolojitv.gov.tr" adresinden ve Android sistemlerde Google Play Store'dan Meteoroloji TV olarak ulaşılabildiğini kaydetti.