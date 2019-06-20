0553 313 94 23

Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon’u sağanak yağış için uyardı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:45
Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon’u sağanak yağış için uyardı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti. Yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.


Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu’nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fitch Ratings yöneticisinde enflasyon açıklaması
    1. Fitch Ratings yöneticisinde enflasyon..
    2. Ordu’da ‘Yeşil Yol’un en zorlu etabı..
    3. Husilerin attığı bir füze Suudi..
    4. Bayburt matematik atölyesi sertifika..
    5. Tarsus’taki kazada yaralanan 2 genç..
    6. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    7. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    8. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    9. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    10. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    11. RTÜK heyeti Kore'de
    12. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    13. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    14. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    15. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    16. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    17. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    18. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    19. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    20. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    21. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    22. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    23. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    24. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    25. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    26. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    27. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    28. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    29. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    30. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!