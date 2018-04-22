Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık 8 derece artacak

Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı. Önümüzdeki 5 gün ülke genelinde havaların mevsim normallerinde seyretmesi, 23 Nisan Pazartesi gününden başlayarak sıcaklıkların 2 ila 8 derece artması bekleniyor.

DOĞU KESİMLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEYİ İLE KARADENİZ'DE SİS BEKLENTİSİ

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIK 2 İLA 8 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı 23 Nisan'dan itibaren gündüz saatlerinde ülke genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde sisli 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18