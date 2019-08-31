Meteoroloji son uyarısını yaptı! 9 kentte sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre 9 kentte sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, saatte hızı 40-60 km rüzgar tahmin ediliyor.31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum'un doğu ilçeleri ve Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu sabah saatlerinde Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıklar ise şöyle...
ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu
İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık
BURSA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu
SİVAS: 30, Parçalı bulutlu
SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM: 25, Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 25, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 36, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 38, Parçalı ve az bulutlu
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