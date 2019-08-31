Meteoroloji son uyarısını yaptı! 9 kentte sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Erzurum'un doğu ilçeleri ve Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu sabah saatlerinde Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıklar ise şöyle...

ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

BURSA: 30, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

SİVAS: 30, Parçalı bulutlu

SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 25, Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 25, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 36, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 38, Parçalı ve az bulutlu