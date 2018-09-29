Hava durumu (29.09.2018) Meteoroloji son dakika peş peşe uyarı geldi

Meteoroloji’den peş peşe son dakika uyarıları geliyor. Meteeoroloji'den gelen uyarıya göre pazar günü pek çok ilde etkili olacak sağanak yağış nedeniyle oluşacak sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.

Marmara ve Ege'ye yağışlar geliyor, ilk etapta Marmara'nın batısıyla Ege'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlar pazartesi bu iki bölgenin de tamamına yayılıyor. Kıyı Ege'de ve Marmara'da sel riski yüksek. Akdeniz'in batısında da yerel yağışlar var. Pazar günü gök gürültülü sağanağa dönüyor pazartesi ise bölgenin tamamına yayılıyor. İç Anadolu parçalı bulutlu, bölgenin batısından başlayarak pazar gününden itibaren yağış gelecek. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz pazar günü ıslanıyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu hafta sonunun iki gününde de güneş alıyor. Erzurum dolayları 24-25 derecelerde, Malatya 30 derece dayanıyor. Güneydoğu ise yer yer 35 derecelere ulaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından pazar günü etkili olması beklenen fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

- İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.

- Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, televizyon / uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrşk yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir

- Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.