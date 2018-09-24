Meteoroloji sel baskınlarına karşı uyardı!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SEL BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroji'den yapılan uyarıda şiddetli yağışla birlikte meydana gelebilecek olası sel baskınlarına karşı vatandaşlarımızdan dikkatli olmaları istendi.

KARADENİZ'E KUTUP SOĞUKLARI GELİYOR

Öte yandan Türkiye'nin kuzey bölgeleri kutuplardan gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz Bölgesi olarak Salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı sistemin etkisi altında kalacağız. Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız" denildi.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Anadolu yakası sağanak yağışlı. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 27

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 31

Antalya: Az bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34