0553 313 94 23

Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık 33 dereceyi görecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurt genelinde hava açık olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Sıcaklık Ankara ve İstanbul 33, İzmir de ise 35 dereceyi görecek. Uzmanlar öğle saatlerinde vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 07:59
Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık 33 dereceyi görecek

eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar nasıl olacak?

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Sıcaklıkların 35 derecelere ulaşması nedeniyle uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından uzak kalınması konusunda uyarıda bulundu.

İşte, yapılan son tahminlere göre illerimizde hava durumu...

ANKARA: 33, parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL:33, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

İZMİR: 35, az bulutlu ve açık.

BURSA: 34, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

MANİSA: 38, az bulutlu ve açık.

ADANA: 34, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA: 31, az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 33, parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 33, parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 30, parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 30, parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 29, parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

TRABZON: 28, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ERZURUM: 32, parçalı ve az bulutlu.

KARS: 31, parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 37, az bulutlu ve açık.

VAN: 31, az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 40, az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 39, az bulutlu ve açık.

SİİRT: 40, az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, az bulutlu ve açık.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 07:59
  1. Trabzon
  2. Sinop
  3. Samsun
  4. Rize
  5. Ordu
  6. Kocaeli
  7. Kırklareli
  8. İstanbul
  9. Giresun
  10. Edirne
  11. Artvin
  12. hava durumu
  13. hava durumu nasıl olacak
  14. 1 Ağustos 2019 hava durumu
  15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu
    1. Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef..
    2. İstanbul Bilgi Üniversitesi profesör,..
    3. Doğal ağrı kesiciler nelerdir?
    4. Erdoğan'dan Boris Johnson'a telefon
    5. Meteoroloji saat verip uyardı!
    6. Sultangazi- Habipler yolunda can pazarı
    7. Ana hatları belli oldu! İşte sistem..
    8. Rumlardan kriz çıkartacak karar… Bunun..
    9. Ünlü isimler çay değil zehir pazarlamış!
    10. Küflü kısmı alıp yemeye devam..
    11. Dolar güne hareketli başladı!
    12. ABD'de Demokrat başkan aday adayları..
    13. 25 bin TIR ile uçak dolusu silah! 60..
    14. AYM’nin kararı büyük tepki çekmişti… 4..
    15. Dikkat çeken iddia: Hamza bin Ladin öldü
    16. Yunanistan ve Mısır bir araya geldi!..
    17. ABD, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi..
    18. 01.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Şirinevler'de korku dolu anlar!..
    20. Hareketli anlar! Mahalleli sokağa..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler