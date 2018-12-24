Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giriyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Malatya dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Hatay, Osmaniye, Adana'nın kıyı kesimleri, Eskişehir, Edirne ve Bilecik çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdumuzun bugün akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba ve perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede (8-12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İşte illere göre hava durumu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Anadolu Yakası yağmurlu

ANKARA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

IZMIR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar yağmurlu

ERZURUM -7°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DIYARBAKIR 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu