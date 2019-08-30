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Meteoroloji o illeri uyardı!Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girecek. Trabzon'un doğusu Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlardan dolayı sel tehlikesi yaşanabileceği uyarısı yapıldı. İstanbul'un kuzeyinde de öğleden sonra yağmur beklentisi var.

30 Ağustos 2019 Cuma 06:52
Meteoroloji o illeri uyardı!Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın Karadeniz’e bakan kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Muğla'nın iç kesimleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin’in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde, cumartesi günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 06:49
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Rize
  5. Muğla
  6. Artvin
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  8. hava durumu

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