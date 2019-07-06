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O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:09
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Ağrı'da 28, Erzurum'da 25, Kars'ta 23 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:09
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Kars
  4. Erzurum
  5. Erzincan
  6. Ağrı
  7. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  8. Sağanak yağış
  9. sağanak uyarısı
  10. hava durumu
  11. Doğu Anadolu Bölgesi

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