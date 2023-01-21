Meteoroloji o bölgelere alarm verdi! Duyurdular: Türkiye'de sağanak ve fırtına şiddetli olacak, flaş açıklama

Uzman isimlerin açıklamaları sonrasında İstanbul'da kar yağışı yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul'da yağmur ve kar yağışı azlığı sebebiyle barajların doluluk oranı düşüş gösteriyor. "Kışın ilk karı istanbul'a ne zaman yağacak?" sorusu gündeme gelirken Meteoroloji bazı iller için kritik uyarılarda bulundu. İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri ile "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" soruların yanıtı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji o bölgelere alarm verdi!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

UZMAN İSİM AÇIKLADI

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta beklenen hava tahminlerini yazısında belirtti. İşte yazısının satır başları;

Hava durumunu bugünlerde takip edenlere bir türlü kar haberi veremedik, kayak merkezlerinin kurulu olduğu dağlar bile yeni yeni beyazlamaya başladı. İstanbul gibi kıyı merkezler için gözler ay sonunda...

Özetle bundan önce çok kurak geçirdiğimiz aylar, bundan sonrasının da böyle gideceği anlamına gelmiyor. Yine de İstanbul gibi suyu ucu ucuna yetişecek, 2023 yılında Türkiye'de toplam kullanılabilir temiz suyumuzun tamamını kullanacağımız öngörülüyor. Yağışların bu şekilde gecikme, hiç gelmeme durumu olabiliyor ve bunu yaşayarak görüyoruz. Ay sonunda ve Şubat ayında ise umut var, bunlar vadesi çok uzun ve değişime açık durumlar olsa da o bahsettiğimiz dinamik (güçlü güneyli hareket, hissedilir ısınma) gerçekleşirse 25-26 Ocak’tan sonrası gerçek bir kışa benzeyebilir. Güncellemeleri takip etmekte yarar var.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? TARİH VERİLDİ

Kar yağışı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da Ocak ayının sonuna doğru kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -3°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AĞRI -10°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -6°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

VAN -7°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 5°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu ve açık