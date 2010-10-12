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Meteoroloji: Kışın korkulacak bir şey yok

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, “Bu yıl son bin yılın en soğuk kışının yaşanacağı” yönündeki haberlerin sorulması üzerine, söz konusu haberleri medyadan dikkatle takip ettiklerini belirterek, bu konuda model ve ilmi çalışmalar bulunduğunu söyledi

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Meteoroloji: Kışın korkulacak bir şey yok

Çağlar, şöyle konuştu: “Olayı Golfstream dediğimiz sıcaklık akıntılarının yavaşlamasına bağlıyorlar; ancak bazı bilim adamlarına göre, hatta uydulardan yapılan değerlendirmelerde Golfstream akımının yavaşlamadığı ortada. Onun için biz buna katılmıyoruz. DMİ olarak Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi ile işbirliğimiz var. Onlarla birlikte yaptığımız değerlendirmelerde önümüzdeki sonbaharda sıcaklıklar bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte normal, hatta normalin 0,5 - 1 derece üzerinde seyredecek. Kış aylarında ise hava, bölgelere göre değişiyor ama 0,5 - 1 derece normalin altında geçecek gibi.”

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:55
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