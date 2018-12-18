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Ovacık köyüne 24 saatte düşen yağış Türkiye rekorunu kırdı

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne yağan yağmur Türkiye rekoru kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne 24 saatte 490,8 kilo yağış düştüğünü, bunun da rekor olduğunu açıkladı.

18 Aralık 2018 Salı 13:55
Ovacık köyüne 24 saatte düşen yağış Türkiye rekorunu kırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyünde 1131 metre rakımlı tepede kurulu bulanan MGM Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun (OMGİ) ölçüm sonuçlarına göre 24 saatte metrekareye 490,8 kilo yağış düştü. Dün ölçülen 490,8 kilo yağış, bugüne kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı oldu.

Bu rakam 1992 yılında Marmaris'te 24 saatte kaydedilen 466 kiloluk yağış miktarını geçerek yeni bir rekor olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına girdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:55
  1. Antalya
  2. Meteoroloji
  3. kemer
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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