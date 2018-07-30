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İstanbul için sağanak uyarısı: Saat 15.00'e kadar sürecek

Meteoroloji, İstanbul'da beklenen sağanak yağışın belirli aralıklarla saat 15.00'e kadar süreceğini duyurdu. Ayrıca yurdun bazı bölgeleri içinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:00
İstanbul için sağanak uyarısı: Saat 15.00'e kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL İÇİN SAATLİK UYARI

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bu sabah saat 09.00 itibarıyle başlayıp, saat 15.00'a kadar sürecek.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:00
  1. Osmaniye
  2. Hatay
  3. Adana
  4. İstanbul
  5. hava durumu
  6. sağanak yağış

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