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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:22
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:22
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Sakarya
  4. Kütahya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Bilecik
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Afyon
  14. Adana
  15. Meteoroloji
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  17. sağanak
  18. uyarı

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