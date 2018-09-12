Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi. İstanbul’ da bugün akşam saatlerinde ara verecek yağışların Perşembe (13.09.2018) günü öğle saatlerinde tekrar başlaması ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Cuma (14.09.2018) günü öğleden sonraki saatlere kadar aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji son hava durumu raporuna göre ülke genelinde ise, Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyi, Giresun, Kastamonu, Sinop, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Antalya'nın batısı ile yarın sabah saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların hafta sonuna kadar etkisini arttırarak aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Yarın (13.09.2018) Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Akdeniz kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cuma (14.09.2018) günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Çanakkale’nin iç ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde, Cuma günü, Marmara’nın doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İstanbul’da bugün akşam saatlerinde ara verecek yağışların Perşembe (13.09.2018) günü öğle saatlerinde tekrar başlaması ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Cuma (14.09.2018) günü öğleden sonraki saatlere kadar aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’ da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yağış alan bölgelerde zaman zaman yağışla birlikte kuvvetli rüzgar görülmesi beklenmektedir. Yağışların; 15.09.2018 günü kuzey kesimlerde devam etmesi ve diğer kesimlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; yarın (Perşembe) iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Cuma günü iç kesimlerde, Cumartesi günü ise doğu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Görülebilecek kuvvetli meteorolojik hadiseler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34