Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
Meteoroloji İstanbul için son dakika uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre; bugün 15.00-18.00 saatleri arasında İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.19 Temmuz 2018 Perşembe 15:11
Yerel sağanakların cuma ve cumartesi günleri de oluşabileceği belirtilirken, pazar ve pazartesi günleri ise yağış beklenmiyor.
Yeni haftada İstanbul'da hava sıcaklıklarının artacağı ve 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
İstanbul üzerindeki yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.
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