Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

Yerel sağanakların cuma ve cumartesi günleri de oluşabileceği belirtilirken, pazar ve pazartesi günleri ise yağış beklenmiyor.

Yeni haftada İstanbul'da hava sıcaklıklarının artacağı ve 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul üzerindeki yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.



