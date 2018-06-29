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Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

Son günlerde İstanbul için beklenen dolu, sağanak olarak kendini gösterdi. Meteoroloji bu kez İstanbul için saat verdi.

29 Haziran 2018 Cuma 10:27
Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

Hafta içi Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’yi etkileyen yağışlar hafta sonu da sürecek. Yurdun kuzeybatı bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. Aralıklı sağanak yağışlar yurdun bazı şehirlerinde hafta sonu etkili olacak. İşte hava durumu için son tahminler…

İSTANBUL İÇİN SAATLİK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sağanak yağış saat 10.00 itibariyle başlayıp, saat 15.00'e kadar devam edecek. 

YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir’in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzeydoğusu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:27
  1. Osmaniye
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Çankırı
  7. Adana
  8. Gündem
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