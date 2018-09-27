Meteoroloji ilk kez tropikal fırtına uyarısı yaptı!

Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket ederek, Türkiye’nin batı kesimlerini de etkilemesi bekleniyor.



Farklı tahmin senaryoların da fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam ettiği bildirildi. Bununla birlikte mevcut veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmede fırtınanın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde 30 Eylül 2018 Pazar günü 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olduğu kaydedildi. Fırtınanın yönü, şiddeti ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamaların yapılacağı ifade edildi.

Yapılan tahminlere göre, İyon Denizi üzerinde haftasonu kasırga oluşacak. Saatte 100 - 200 km'lik hıza ulaşması beklenen kasırganın Yunanistan’ın güneyinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket edeceği tahmin ediliyor.

KIRBAÇ KASIRGASI UYARISI YAPILMIŞTI

Hava Forum'da yer alan bilgilere göre; 28 Eylül Cuma günü sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kırbaç kasırgası 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek. Kırbaç kasırgasının 30 Eylül Pazar günü Kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor. Kırbaç kasırgası sürekli esen rüzgar ile (saatteki hızı 100 kilometre ve 200 kilometre arası) İyon Denizi’nden Ege – Akdeniz’e doğru hareket ederek etkisini gösterecek. Büyük tehlike içeren kırbaç kasırgası; kuvvetli rüzgarları, aşırı yağmurları ve Ege ile Akdeniz’de beklenen dalga yüksekliği ile Cumartesi Yunanistan’ın güney kıyılarında; Pazar ve Pazartesi ise Türkiye’nin Ege kıyılarında büyük risk taşıyor.